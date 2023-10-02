В Google сообщили о запуске производства ноутбуков в Индии совместно с HP

По данным Bloomberg, сборка компьютеров начнется 2 октября

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /ТАСС/. Американская компания Google совместно с технологической корпорацией Hewlett Packard Inc. (HP) начнет производство ноутбуков модели Chromebook на территории Индии. Об этом сообщил главный исполнительный директор Alphabet, материнской компании Google, Сундар Пичаи.

"Совместно с HP мы запустим производство Chromebook в Индии - это первые ноутбуки данной модели, которые будут производиться в Индии и позволят сделать недорогие и безопасные компьютеры доступными для индийских школьников и студентов", - написал Пичаи на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

Как отмечает агентство Bloomberg, сборка устройств начнется 2 октября на заводе компании Flex поблизости от города Ченнаи на юге Индии, где с 2020 года уже развернуто производство ноутбуков и персональных компьютеров (ПК) корпорации HP. Этот шаг укрепит позиции Google на индийском рынке, позволив компании наладить местное производство и активно конкурировать с такими корпорациями, как Dell и ASUS, даже после введения Индией пошлин на импорт электроники, указывает агентство.

Главное управление внешней торговли Индии (DGFT) ранее приступило к регистрации компаний-импортеров ноутбуков, планшетов и другого IT-оборудования в страну, которая продлится один год. После ее завершения в Индии в соответствии с принятым в августе решением DGFT начнут действовать таможенные пошлины на импорт ПК, ноутбуков и планшетов в рамках стимулирования их выпуска отечественными производителями. Ограничение ввоза в Индию ноутбуков может привести к нехватке электронной продукции на рынке республики, который все еще в значительной степени зависит от поставок из-за рубежа. При этом правительство Индии в настоящее время стремится привлечь в страну иностранных производителей ноутбуков, планшетов и других электронных товаров, которые намерены диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая. Для запуска производства в Индии власти предлагают им выгодные условия в рамках государственного плана финансового стимулирования развития национальной электронной промышленности на сумму 170 млрд рупий ($2,1 млрд).