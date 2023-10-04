"Известия": средняя стоимость ОСАГО для физлиц в январе-июне выросла почти на четверть

Она составила 7,2 тыс. рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость ОСАГО в январе-июне 2023 года для физических лиц составила 7,2 тыс. рублей. По сравнению с первым полугодием 2022 года цена выросла на 21,6%, рассказали "Известиям" в ЦБ РФ.

Полис значительно подорожал для водителей, которые ранее неоднократно становились виновниками аварий, для молодых и неопытных автомобилистов, владельцев такси и каршеринговых машин, рассказали газете в ЦБ, отметив, что для опытных и аккуратных водителей средняя стоимость страховки выросла на 8%. На стоимость ОСАГО также повлияло резкое подорожание запчастей.

В ЦБ газете также сообщили, что в январе-июне 2023 года объем сборов по ОСАГО повысился на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 151,1 млрд рублей. Основными причинами подобной динамики стал рост стоимости полисов, а также увеличение количества заключенных договоров. Всего в первом полугодии текущего года оформили 19,6 млн страховок - на 3,4% больше, чем годом ранее. Люди начали покупать новые авто на фоне расширения предложения от китайских и отечественных производителей.