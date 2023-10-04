В Хакасии построят оптово-распределительный центр

Как сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Труфанов, в проект инвестируют 500 млн рублей

ТАСС, 4 октября. Оптово-распределительный центр с объемом хранения в 9,6 тыс. тонн планируют построить в Алтайском районе Хакасии в 2024 году. Предварительный объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн рублей, сообщил ТАСС и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Труфанов.

"Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Алтайского района с ООО "Содействие Агро плюс" заключен договор аренды земельного участка под строительство оптово-распределительного центра общим объемом хранения 9,6 тыс. тонн. На данный момент ООО "Содействие Агро плюс" завершает этап проектирования ОРЦ. Предварительный объем инвестиций - около 500 млн. рублей", - сообщил Труфанов.

По его словам, объект планируется построить к августу 2024 года, власти региона уже заключили инвестиционное соглашение с компанией. Также в республике ведется строительство овощехранилища на 1 тыс. тонн в Усть-Абаканском районе. В 2021 году Минсельхоз республики выделил местному крестьянскому-фермерскому хозяйству грант в размере 13,2 млн рублей. Срок реализации проекта 5,5 года.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал в интервью ТАСС о планах строительства в районе крупного овощехранилища в Алтайском районе республики.

Согласно данным системы СПАРК, "Содействие Агро плюс" зарегистрирована в столице республике - Абакане. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля химическими продуктами. 100% доля принадлежит Людмиле Бронниковой, которая также владеет 20% долей в ООО "Фавор", остальные 80% принадлежат компании "Содействие Агро плюс". "Фавор" зарегистрирован в соседнем Минусинске Красноярского края и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур.