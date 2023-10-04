КНР назвала расследование ЕК против китайских электромобилей нарушением правил ВТО

Еврокомиссия ранее объявила о начале антидемпингового расследования против произведенных в Китае электромобилей по подозрению, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" производителям

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР считает нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО) антидемпинговое расследование Европейской комиссии (ЕК) в отношении произведенных в Китае электромобилей. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление ведомства.

"Это расследование <...> основано на субъективных предположениях о так называемых субсидиях и нанесенном ущербе. Существенные доказательства отсутствуют, оно (расследование - прим. ТАСС) идет вразрез с правилами ВТО. Китай крайне недоволен таким решением", - заявил пресс-секретарь министерства. По его словам, ЕК не предоставила китайской стороне достаточно времени на проведение предварительных досудебных консультаций, не считаясь с правами и интересами КНР.

Как отмечает агентство, Китай призывает европейскую сторону "разумно подходить" к использованию защитных мер в торговой сфере и не дестабилизировать глобальные цепочки автомобильных поставок. По словам представителя министерства, Пекин поощряет углубление сотрудничества с западными странами в сфере электромобилей и придерживается идеи создания "справедливой, недискриминационной и предсказуемой рыночной среды" для общего развития индустрии. "Китай будет внимательно следить за ходом расследования и твердо отстаивать законные права и интересы своих компаний", - добавил пресс-секретарь.

Еврокомиссия 4 октября официально объявила о начале антидемпингового расследования против произведенных в Китае электромобилей по подозрению, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" производителям. Соответствующее уведомление опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

Еврокомиссия с февраля провозгласила курс на "снижение рисков" в отношениях с Китаем. В связи с этим Брюссель разрабатывает системные меры ограничения влияния Пекина в Европе, в первую очередь это касается ограничения китайского импорта отдельных категорий товаров. Глава ЕК и ее подчиненные неоднократно заявляли, что необходимо сократить дефицит внешнеторгового баланса ЕС и КНР, который в прошлом году составил €396 млрд в пользу Пекина.