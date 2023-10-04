Сбер ожидает рекордную прибыль российского банковского сектора в 2023 году

В банке отметили, что прибыль показывают не только крупнейшие игроки, но и банки за пределами топ-20, что свидетельствует о здоровье сектора

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбербанк ожидает рекордную прибыль российского банковского сектора по итогам 2023 года, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов, выступая в подкасте MOEX_hometalks.

"Мы согласны с такой оценкой, что прибыль сектора будет рекордной. Мы с большой вероятностью преодолеем тот уровень, который был в 2021 году", - сказал он. Скворцов подчеркнул, что прибыль показывают не только крупнейшие игроки, но и банки за пределами топ-20, что свидетельствует о здоровье сектора.

Глава финансового департамента отметил, что банк также ожидает хорошие финансовые результаты по итогам года. Согласно презентации, прибыль Сбера будет сопоставима или превысит результаты 2021 года, когда банк заработал 1,246 трлн рублей.

В начале сентября Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за восемь месяцев 2023 года по российским стандартам бухучета в размере 999 млрд рублей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что прибыль российских банков по итогам 2023 года может составить до 3 трлн рублей. По данным ЦБ, прибыль российского банковского сектора за восемь месяцев 2023 года достигла 2,4 трлн рублей, что соответствует результатам всего 2021 года.