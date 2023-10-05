Лихачев ожидает, что АЭС "Руппур" даст первое электричество в 2024 году

В 2025 году, как рассчитывает гендиректор госкорпорации, атомная электростанция уже будет работать в постоянном режиме

РУППУР /БАНГЛАДЕШ/, 5 октября. Росатом планирует в 2024 году получить первое электричество на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Об этом журналистам заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев перед началом торжественной церемонии, посвященной доставке первого ядерного топлива на площадку станции.

"Нам абсолютно понятно расписание нашей работы, а значит, и этапов запуска атомной электростанции "Руппур". Завоз ядерного топлива символизирует переход к масштабным пусконаладочным работам. Часть из них уже идет, но впереди самое главное: в течение этого года и в первой половине следующего объем пусконаладочных работ составит где-то около 1,5 тыс. позиций. Их все нужно провести и, таким образом, перейти к этапу физпуска, то есть "толчка" реактора, и энергопуска - подключения к сети и генерации электричества уже в интересах потребителей. Я думаю, что первое тестовое "атомное электричество" появится в следующем, 2024 году, а в 2025-м мы уже получим масштабную, постоянно работающую атомную электростанцию", - сказал гендиректор Росатома.