РАН проведет исследования для создания Северо-Сибирской железной дороги

Эта работа должна обеспечить грузовую базу на севере страны, сообщил помощник президента Игорь Левитин

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) проведет исследования возможности строительства Северо-Сибирской железной дороги. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Исследования, которые будет проводить РАН, должны дать нам грузовую базу на севере нашей страны", - отметил он. Левитин пояснил, что пока сложно оценить, сколько займут исследования и какова стоимость проекта.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.