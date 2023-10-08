СМИ: эскалация на Ближнем Востоке угрожает коридору Индия - Ближний Восток - Европа

По данным газеты Business Today, экономический коридор должен состоять из двух отдельных коридоров: восточного, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 октября. /ТАСС/. Столкновения на Ближнем Востоке могут остановить реализацию амбициозного проекта по созданию транспортного коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMEC). Такое мнение высказывает индийская газета Business Today.

"Неспровоцированное нападение Хамас на Израиль и последующая реакция Тель-Авива могут обратить вспять некоторые амбициозные инициативы на Ближнем Востоке. США настаивают на нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также на создании экономического коридора из Индии в Европу, который пройдет через Ближний Восток. Судьба [обоих проектов] теперь висит на волоске, поскольку Тель-Авив объявил войну и бомбит сектор Газа после самого смертоносного нападения на Израиль за последние годы", - отмечает газета.

Издание напоминает, что экономический коридор должен состоять из двух отдельных коридоров: восточного, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой. Проект включает железнодорожные маршруты, которые обеспечат транзитную сеть между судами и железными дорогами, позволяя товарам перемещаться в Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль, Европу и между ними.

Экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа был запущен в прошлом месяце на полях саммита G20 в Нью-Дели. "Проект IMEC был назван противовесом китайской инициативе "Один пояс, один путь". Однако, поскольку Израиль сейчас вовлечен в кровавую войну, многие подозревают, что этот коридор уйдет отсюда", - полагает газета.