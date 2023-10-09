Лавров заявил, что прекращение зерновой сделки не подорвало продовольственную безопасность

По словам главы МИД РФ, Москва продолжит гуманитарную деятельность по поставкам зерновых в нуждающиеся страны в 2024 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Продовольственная безопасность развивающихся стран не пострадала от прекращения зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран прекращение черноморской инициативы из-за того, что ее российская часть вообще не выполнялась, не оказало, - отметил Лавров. - Все наши торговые партнеры, кому мы поставляем зерно и удобрения, не в накладе. Никаких перерывов в поставках зерна, скажем, в арабские государства не происходит, все планы выполняются и будут выполнены вовремя, несмотря на противозаконные препоны, которые были созданы санкциями Запада, в том числе в отношении фрахта, в отношении захода кораблей в порты, в отношении целого ряда других процедур, которые требуется выполнять".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что "африканские страны, беднейшие страны практически ничего не получили от украинской части сделки, которая была чистым коммерческим проектом, прежде всего в интересах американских зерновых компаний, которые скупили более трети плодородных земель Украины". "Именно они получали главную выгоду от того, что называется черноморской зерновой сделкой", - подчеркнул он.

По его словам, РФ продолжит гуманитарную деятельность по поставкам зерновых в нуждающиеся страны в будущем году.

"Мы продолжим нашу гуманитарную активность на этом направлении в будущем году", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что на саммите Россия - Африка президент РФ Владимир Путин объявил о решении Москвы "направить бесплатно солидную партию зерна в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы". "Это страны, которые наиболее нуждаются в продовольствии, - подчеркнул Лавров. - До конца года эти поставки будут выполнены".