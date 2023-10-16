В ЦБ заявили, что "безналичное общество" России в ближайшей перспективе "не грозит"

Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ составляет более 80%, отметил при этом зампредседателя регулятора Сергей Белов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Наличные будут в обращении еще долго, "безналичное общество" России в ближайшее время "не грозит", даже несмотря на активное тестирование цифрового рубля. Об этом в ходе презентации обновленных купюр сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

"Цифровой рубль - новая форма денег. Могу сказать, что, безусловно, выбор будет за потребителями финансовых услуг. Сейчас проходит эксперимент по внедрению цифрового рубля. Но мое мнение, безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги тоже заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся немного в другую сторону. Я думаю, что наличные будут с нами еще долго", - сказал он.

Белов также отметил, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ составляет более 80%. По его оценке, в обращении находится около 18,5 трлн рублей наличными. "Мы наблюдаем, что доля наличных в расчетах увеличивается, видим, что масса денежной наличности растет. Здесь понятно, что во времена нестабильности люди делают определенные запасы - хранят наличные, это нормальная общемировая практика, ничего страшного здесь нет", - заключил Белов.