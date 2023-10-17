Камчатка получит 200 млн рублей на ремонт дорог в пострадавшем от пеплопада поселке

Деньги выделят из федерального бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Камчатский край получит 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального района, которые в апреле 2023 года пострадали от извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"В этом году Усть-Камчатский район подвергается серьезным испытаниям природного характера. По итогам мощного апрельского извержения проведена большая работа. Хочу поблагодарить правительство РФ и [вице-премьера РФ] Юрия Петровича Трутнева за активное включение в ликвидацию последствий. <..>. Благодаря совместной работе с Минтрансом России в следующем году мы выделим средства - около 200 миллионов рублей - на восстановление наиболее пострадавших участков уличной дорожной сети Ключей и подъездной дороги к военному городку", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 км произошло на Камчатке 11 апреля 2023 года. Это был один из самых мощных пепловых выбросов за последние 60 лет. В пострадавших от пеплопада поселках Ключи и Козыревск, а также селе Майском Усть-Камчатского района был введен режим ЧС.