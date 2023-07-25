"Конца света не будет": как почтальоны на Камчатке продолжали работать во время извержения

Сильнейший за 60 лет пеплопад
Извержение вулкана на Камчатке началось в ночь на 11 апреля 2023 года. Уже утром высота пеплового облака достигла 20 км над уровнем моря и распространилось на 500 км к северо-западу от Шивелуча. В поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла — до 20 см, а в соседнем Козыревске, где живет около 900 человек, — 10 см. Однако жизнь на этом не замерла в испуге, скорее наоборот.
"Если пенсию принесли вовремя, значит, конца света не будет", — шутит Надежда.
Когда вулкан только начал выбрасывать первые столбы пепла, жители ближайших поселков не придали этому большого значения. Им не впервой. Но около восьми утра стало совсем темно, кое-где пробивался свет из окон, в воздухе повис запах серы, а с неба начал падать пепел. Надежда дошла до работы. Дверь она открыла на ощупь.
"В нашем отделении работает пять человек, но в тот день добраться смогли только трое — я, оператор и наш водитель. По-настоящему страшно нам стало, когда в поселке отключилось электричество. Каждый читал новости с телефона, все притихли, мы не знали, сколько будет длиться темнота", — вспоминает Надежда.
На почту в тот день никто из посетителей решил не приходить.
Не страшнее ковида
Только днем, около трех часов, сквозь плотную взвесь в воздухе стал пробиваться солнечный свет и озарять притихшие улицы. "Сначала был шок — дома, дворы, деревья были покрыты пеплом. Когда страх начал отступать, мы надели бумажные маски, оставшиеся после ковидных ограничений, резиновые сапоги, которые выдаются сотрудникам почты, и пошли работать. Клиенты не ожидали нас увидеть — многие организации в этот день не открылись, но мы знаем, что пенсионерам важно получать выплаты день в день", — говорит руководительница почтового отделения.
Почтальоны не просто выполняли свою работу, но и поддерживали пожилых людей. "У нас есть одинокие пенсионеры. К ним приходят соцработники и мы. Многим нужно было с кем-то поговорить. У нас находились нужные слова, хоть время и поджимало. Ведь начали работать сильно позже, а дойти нужно было до всех — середина месяца — самый пик пенсионных выплат", — отмечает Надежда.
При этом сотрудники почты также предлагали односельчанам помощь по доставке продуктов. Местные жители не заказывали чего-то необычного, просили принести им воду, шоколад. "Не было паники, ажиотажа, как в ковид, — люди не запасались консервами и гречкой. Вообще, после ковида кажется, что уже все не так страшно. Лучше всего — заниматься своим делом и выполнять работу в срок", — делится Надежда.
Так, освежив в памяти технику безопасности, успокоив коллектив, близких и односельчан, она смогла доработать до конца дня. К шести вечера Надежда уже была дома, хотя обычно приходит на работу раньше и уходит позже всех. Теперь она, как и остальные, начала приспосабливаться к новым условиям и формировать новые привычки, которые пригождаются даже спустя три месяца. Вулканический пепел не сдуло ветром, он не растаял и не исчез, а просто стал элементом пейзажа, на фоне которого люди живут и работают. "Мы все очень быстро привыкли снимать уличную обувь в подъезде, потому что отмывать пепел очень сложно. А снаружи, на улице отчищать приходилось все — дома, крыши, заборы", — говорит Надежда.
Вывозить пепел приходилось и с огородов. Он, смешавшись с весенним снегом, хрустел. Теперь же, когда все высохло, пепел превратился в пыль, которая постоянно вокруг. По словам Надежды, несмотря на грязь и пыль, работа и жизнь в Козыревске нормализовались — все заняты своими делами.
В начале лета президент России Владимир Путин поручил оказать правительству Камчатского края поддержку при проведении всех мероприятий, направленных на ликвидацию последствий извержения. В первую очередь это касается медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями и детям. Что же до последних, то некоторые из них уже успели побывать на санаторно-курортном отдыхе в международном детском центре "Артек".
В июле режим чрезвычайной ситуации в трех пострадавших от Шивелуча поселениях был продлен.
Человек года
За свой гражданский поступок Надежда Шафикова удостоилась корпоративного звания "Человек года — 2023" "Почты России". На награждение она в начале июля прилетела в Москву. Кстати, второй раз в жизни. Первая поездка была в детстве. С того момента ничего, кроме Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) и мороженого, ей не запомнилось. Теперь же в Москве она почувствовала себя как Золушка на балу. "Нас встречали в аэропорту, провожали, устроили шикарный банкет. По Москве-реке мы покатались на теплоходе, успели познакомиться с разными и интересными людьми. А еще у нас была фотосессия", — делится Надежда.
Коллеги, провожавшие Надежду на конкурс, радовались за нее и желали победы. Они вместе с другими жителями поселка даже записали ей несколько видео со словами благодарности и теплыми пожеланиями. На звание "Человек года" претендовали несколько почтальонов со всей России, интрига сохранялась до последних минут, и, конечно, Камчатка болела "за свою".
Несколько дней последовавшего за награждением отпуска, призналась Надежда, тоже посвящены столице — уж очень хочется ближе узнать Белокаменную.
О переезде женщина не думала никогда. С трех лет она живет в Козыревске. Другие места для жизни просто не рассматривает — все будет не то. "Вулканы — часть нашего привычного пейзажа", — поясняет она.
Хотя вот восхождение она совершила лишь единожды и тоже с коллегами. Пока, признается, больше не тянет. Но и дискомфорта от "горных сторожил" у местных нет — совсем иногда выпадает буквально две пригоршни пепла.
"Надеемся, что такого извержения, как в апреле, больше не будет", — говорит Надежда. Хотя к работе в неудобных условиях почтальоны готовы всегда.
В почтовом отделении есть маски, необходимые медикаменты, резиновые сапоги. После извержения Шивелуча "Почта России" планирует обеспечить сотрудников специальной верхней одеждой. "К конкретным форс-мажорам мы специально не готовимся. Это скорее наша системная работа, чтобы гарантированно обеспечить свою деятельность. Ведь трудности случаются", — заключает Надежда.
Невозмутимая и улыбчивая женщина работает начальником почтового отделения три года, общий стаж работы на почте — 16 лет. Прежде чем стать стажером, а затем оператором почтового отделения, она пять лет трудилась продавцом в магазине. Потом раздался звонок от начальника отделения почтовой связи, которая предложила работу. "Сначала было очень страшно, думала, не справлюсь — работа с людьми, работа в коллективе", — признается Надежда. Но коллеги научили работать, а через три месяца отправили на курсы повышения квалификации.
"В работе бывает всякое, но мы справляемся. У нас слаженный хороший коллектив, все клиенты довольны. Редко бывают какие-то нюансы, можно сказать, все отлично", — заключила Надежда.
Ксения Сухих