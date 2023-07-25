В день, когда вулкан Шивелуч начал мощное извержение, а три камчатских поселка из-за этого затянуло пеплом, начальница почтового отделения в одном из них — Козыревске — Надежда Шафикова, несмотря ни на что, продолжила разносить по домам социальные выплаты

"Конца света не будет": как почтальоны на Камчатке продолжали работать во время извержения

Сильнейший за 60 лет пеплопад

Извержение вулкана на Камчатке началось в ночь на 11 апреля 2023 года. Уже утром высота пеплового облака достигла 20 км над уровнем моря и распространилось на 500 км к северо-западу от Шивелуча. В поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла — до 20 см, а в соседнем Козыревске, где живет около 900 человек, — 10 см. Однако жизнь на этом не замерла в испуге, скорее наоборот.

"Если пенсию принесли вовремя, значит, конца света не будет", — шутит Надежда.

Когда вулкан только начал выбрасывать первые столбы пепла, жители ближайших поселков не придали этому большого значения. Им не впервой. Но около восьми утра стало совсем темно, кое-где пробивался свет из окон, в воздухе повис запах серы, а с неба начал падать пепел. Надежда дошла до работы. Дверь она открыла на ощупь.

Надежда Шафикова © Наталья Шарапова

"В нашем отделении работает пять человек, но в тот день добраться смогли только трое — я, оператор и наш водитель. По-настоящему страшно нам стало, когда в поселке отключилось электричество. Каждый читал новости с телефона, все притихли, мы не знали, сколько будет длиться темнота", — вспоминает Надежда.

На почту в тот день никто из посетителей решил не приходить.

Не страшнее ковида

Только днем, около трех часов, сквозь плотную взвесь в воздухе стал пробиваться солнечный свет и озарять притихшие улицы. "Сначала был шок — дома, дворы, деревья были покрыты пеплом. Когда страх начал отступать, мы надели бумажные маски, оставшиеся после ковидных ограничений, резиновые сапоги, которые выдаются сотрудникам почты, и пошли работать. Клиенты не ожидали нас увидеть — многие организации в этот день не открылись, но мы знаем, что пенсионерам важно получать выплаты день в день", — говорит руководительница почтового отделения.

Почтальоны не просто выполняли свою работу, но и поддерживали пожилых людей. "У нас есть одинокие пенсионеры. К ним приходят соцработники и мы. Многим нужно было с кем-то поговорить. У нас находились нужные слова, хоть время и поджимало. Ведь начали работать сильно позже, а дойти нужно было до всех — середина месяца — самый пик пенсионных выплат", — отмечает Надежда.

При этом сотрудники почты также предлагали односельчанам помощь по доставке продуктов. Местные жители не заказывали чего-то необычного, просили принести им воду, шоколад. "Не было паники, ажиотажа, как в ковид, — люди не запасались консервами и гречкой. Вообще, после ковида кажется, что уже все не так страшно. Лучше всего — заниматься своим делом и выполнять работу в срок", — делится Надежда.

Так, освежив в памяти технику безопасности, успокоив коллектив, близких и односельчан, она смогла доработать до конца дня. К шести вечера Надежда уже была дома, хотя обычно приходит на работу раньше и уходит позже всех. Теперь она, как и остальные, начала приспосабливаться к новым условиям и формировать новые привычки, которые пригождаются даже спустя три месяца. Вулканический пепел не сдуло ветром, он не растаял и не исчез, а просто стал элементом пейзажа, на фоне которого люди живут и работают. "Мы все очень быстро привыкли снимать уличную обувь в подъезде, потому что отмывать пепел очень сложно. А снаружи, на улице отчищать приходилось все — дома, крыши, заборы", — говорит Надежда.

Ликвидация последствий извержения вулкана Шивелуч © МЧС России/ ТАСС

Вывозить пепел приходилось и с огородов. Он, смешавшись с весенним снегом, хрустел. Теперь же, когда все высохло, пепел превратился в пыль, которая постоянно вокруг. По словам Надежды, несмотря на грязь и пыль, работа и жизнь в Козыревске нормализовались — все заняты своими делами.

В начале лета президент России Владимир Путин поручил оказать правительству Камчатского края поддержку при проведении всех мероприятий, направленных на ликвидацию последствий извержения. В первую очередь это касается медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями и детям. Что же до последних, то некоторые из них уже успели побывать на санаторно-курортном отдыхе в международном детском центре "Артек".

В июле режим чрезвычайной ситуации в трех пострадавших от Шивелуча поселениях был продлен.

Человек года

За свой гражданский поступок Надежда Шафикова удостоилась корпоративного звания "Человек года — 2023" "Почты России". На награждение она в начале июля прилетела в Москву. Кстати, второй раз в жизни. Первая поездка была в детстве. С того момента ничего, кроме Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) и мороженого, ей не запомнилось. Теперь же в Москве она почувствовала себя как Золушка на балу. "Нас встречали в аэропорту, провожали, устроили шикарный банкет. По Москве-реке мы покатались на теплоходе, успели познакомиться с разными и интересными людьми. А еще у нас была фотосессия", — делится Надежда.

Коллеги, провожавшие Надежду на конкурс, радовались за нее и желали победы. Они вместе с другими жителями поселка даже записали ей несколько видео со словами благодарности и теплыми пожеланиями. На звание "Человек года" претендовали несколько почтальонов со всей России, интрига сохранялась до последних минут, и, конечно, Камчатка болела "за свою".

На премии "Человек года — 2023" "Почты России" © Наталья Шарапова

Несколько дней последовавшего за награждением отпуска, призналась Надежда, тоже посвящены столице — уж очень хочется ближе узнать Белокаменную.

О переезде женщина не думала никогда. С трех лет она живет в Козыревске. Другие места для жизни просто не рассматривает — все будет не то. "Вулканы — часть нашего привычного пейзажа", — поясняет она.

Хотя вот восхождение она совершила лишь единожды и тоже с коллегами. Пока, признается, больше не тянет. Но и дискомфорта от "горных сторожил" у местных нет — совсем иногда выпадает буквально две пригоршни пепла.

"Надеемся, что такого извержения, как в апреле, больше не будет", — говорит Надежда. Хотя к работе в неудобных условиях почтальоны готовы всегда.

В почтовом отделении есть маски, необходимые медикаменты, резиновые сапоги. После извержения Шивелуча "Почта России" планирует обеспечить сотрудников специальной верхней одеждой. "К конкретным форс-мажорам мы специально не готовимся. Это скорее наша системная работа, чтобы гарантированно обеспечить свою деятельность. Ведь трудности случаются", — заключает Надежда.

Невозмутимая и улыбчивая женщина работает начальником почтового отделения три года, общий стаж работы на почте — 16 лет. Прежде чем стать стажером, а затем оператором почтового отделения, она пять лет трудилась продавцом в магазине. Потом раздался звонок от начальника отделения почтовой связи, которая предложила работу. "Сначала было очень страшно, думала, не справлюсь — работа с людьми, работа в коллективе", — признается Надежда. Но коллеги научили работать, а через три месяца отправили на курсы повышения квалификации.

"В работе бывает всякое, но мы справляемся. У нас слаженный хороший коллектив, все клиенты довольны. Редко бывают какие-то нюансы, можно сказать, все отлично", — заключила Надежда.

Ксения Сухих