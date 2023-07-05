На Камчатке в пострадавших от пеплопада поселках продлили режим ЧС

По оценке комиссии, устанавливавшей причиненный пеплопадом ущерб, урон населенным пунктам составил почти 370 млн рублей

ТАСС, 5 июля. Власти Усть-Камчатского муниципального района в Камчатском крае продлили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в трех селах, которые в апреле пострадали от пепла во время извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщил в среду глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в своем Telegram-канале.

"Режим ЧС в пострадавших от вулканического пепла поселках нашего района продлен. Кроме того, из-за возможного размытия дорожного полотна локально вводим режим чрезвычайной ситуации в Усть-Камчатском поселении на двух участках. Такие решения приняты сегодня на заседании районной КЧС", - говорится в сообщении.

По оценке комиссии, устанавливавшей причиненный пеплопадом ущерб, урон населенным пунктам за последние два месяца составил почти 370 млн рублей, без учета затрат на устройство закрытого источника водоснабжения в поселке Ключи - почти 44 млн рублей. В методике расчета также не учитывались расходы на поставки медизделий, хозяйственного инвентаря, питьевой воды и возмещение расходов муниципальным учреждениям, не выставлявшим в мае счета за холодное водоснабжение жителям частного сектора - около 5 млн рублей в сумме.

"Отмечу, что на ликвидацию последствий уже израсходовано свыше 56 млн рублей: из краевого бюджета 40 млн рублей, из бюджета района почти 8 млн рублей и более 7 млн рублей коммунальными предприятиями. К середине июля в поселения поступят мощные поливомоечные машины, приобретенные в лизинг", - сообщил Бондаренко.

Он сообщил, что в Усть-Камчатском поселении вводится режим ЧС на двух участках дорог регионального значения, представляющих опасность из-за размывов.

Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля, к утру высота пеплового облака над вулканом достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см. Пеплопады прошли также в поселках Майском и Козыревске. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. Режим ЧС был введен в Усть-Камчатском районе 22 апреля.