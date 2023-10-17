"Герофарм" начнет поставки инсулинов в Марокко в 2024 году

Как отметил гендиректор компании Петр Родионов, "Герофарм" готова к сотрудничеству по поставкам инсулинов и с другими странами Африки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" рассчитывает начать поставки инсулинов в Марокко в 2024 году, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Петр Родионов.

Инсулин гларгин от "Герофарм" был зарегистрирован в Марокко в июне 2023 года.

"В следующем году первые серии инсулинов будут поставлены в Марокко", - сказал Родионов.

Он отметил, что "Герофарм" готова к сотрудничеству по поставкам инсулинов и с другими странами Африки, но этот рынок является достаточно закрытым. "Например, Нигерия - большая африканская страна и по территории, и по населению. Понятно, что у них есть огромный спрос на препараты против диабета. Но информации по этому рынку практически нет. Мы не понимаем ни как он устроен, ни какие там цены, ни какие объемы, насколько удовлетворен спрос и так далее", - пояснил глава компании.

Как напомнил Родионов, представительства "Герофарма" есть в странах ЕАЭС и Венесуэле. При этом планов по открытию представительства в Китае нет из-за высокой конкуренции на этом рынке.