В Кузбассе на шахте "Ерунаковская-8" приостановили горные работы

Деятельность предприятия прекратили на три месяца

КЕМЕРОВО, 19 октября. /ТАСС/. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области приостановил ведение горных работ на шахте "Ерунаковская-8" из-за нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на сайте УФССП по Кемеровской области.

"Новокузнецкий районный суд Кемеровской области признал акционерное общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов") и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по результатам проверки Ростехнадзора, руководство шахты не обеспечило безопасные условия труда для работников предприятия. Судебные приставы регулярно проверяют надлежащее исполнение судебного решения.

10 октября на территории шахты "Ерунаковская-8" произошло воспламенение газовоздушной смеси. В результате ЧП один человек получил ожоги. Прокуратура Кемеровской области, а также СУ СК по региону начали проверку по факту происшествия на шахте. После этого горные работы на объекте были приостановлены Ростехнадзором.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением угольной компании "Распадская". Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы оцениваются в 300 млн тонн.