"Почта банк" заявил о выполнении предписания ФАС о ненадлежащей рекламе

В компании сообщили, что рекламу убрали и заменили другой, не содержащей финансовых условий

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Почта банк" выполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, касающееся ненадлежащей рекламы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Почта банк" выполнил предписание ФАС в установленные сроки и в полном объеме: реклама была убрана и заменена другой, не содержащей финансовых условий. В настоящее время банк не использует данный формат рекламы", - отметили в кредитной организации.

Ранее ФАС сообщила, что оштрафовала АО "Почта банк" на 400 тыс. рублей за неисполнение предписания службы в связи с распространением ненадлежащей рекламы финансовой услуги. В ФАС напомнили, что ранее на рекламу "Почта банка" пожаловался гражданин. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.

В банке уточнили, что предписание ФАС, полученное 23 августа 2023 года, было выдано в отношении наружной рекламной конструкции в виде роллерного дисплея, в котором рекламные ролики находятся в ротации. Реклама банка содержала все необходимые требования и условия, однако основная претензия заключалась в коротком времени демонстрации ролика, что вызвано ограничениями самой рекламной конструкции.

Новая претензия ФАС касается совершенно другой наружной рекламной конструкции: она имеет иное содержание и формат и размещена по другому адресу, отметили в банке. "В данном рекламном макете соблюдены все требования законодательства о рекламе и указаны все существенные финансовые условия доступным для восприятия шрифтом. В своей рекламе банк учитывает все требования законодательства и в обязательном порядке будет соблюдать требования новой нормы закона "О рекламе", вступающей в силу с 23 октября", - отметили в кредитной организации.