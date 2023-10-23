23 октября, 02:57

"Известия": в России появится единый сервис по открытию бизнеса онлайн

Павел Смертин/ ТАСС
© Павел Смертин/ ТАСС

Инструмент рассчитан на то, чтобы начинающий предприниматель мог получить необходимые услуги проще и быстрее, пишет газета

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Единый сервис, где одним кликом можно будет зарегистрировать бизнес онлайн, открыть счет в банке и получить электронную подпись, заработает в России с 2024 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на секретариат вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

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"В 2024 году будет запущен сервис по открытию бизнеса онлайн. На этом сервисе будут доступны, в частности, электронная регистрация бизнеса, открытие счета и получение электронной подписи в рамках одной услуги", - рассказали изданию в секретариате.

Как сообщили "Известиям", сервис направлен на то, чтобы начинающий предприниматель мог получить необходимые услуги проще и быстрее, разом закрыв срочные вопросы. При помощи сервиса также станет возможно дистанционно направить в Федеральную налоговую службу комплект документов с усиленной электронной подписью для открытия первого банковского счета. Отмечается, что пользователи единой биометрической системы смогут дистанционно открыть счет без процедуры идентификации в банке.

Одним из участников предложенного Минфином эксперимента по предоставлению гражданам комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн" станет Сбербанк. "Участие в эксперименте сделает текущие сервисы банка для старта бизнеса еще более привлекательными для начинающих предпринимателей. Благодаря изменению клиентского пути, повышению эффективности дистанционного взаимодействия, а также внедрению и популяризации биометрической идентификации предприниматели смогут зарегистрировать бизнес и открыть счет всего за один день", - приводит газета заявление пресс-службы банка.

Там же сообщили, что сейчас исследуются варианты реализации дистанционного открытия счета по биометрии. Разработка соответствующего сервиса начнется в 2024 году. 

Теги:
РоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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