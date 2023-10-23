Сумма претензий по водной блокаде Крыма превысила 4 трлн рублей

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что также планируется подача иска по энергетической блокаде

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сумма претензий к Украине из-за водной блокады Крыма превысила 4 трлн рублей, в планах у властей региона подача иска по энергетической блокаде полуострова. Об этом сообщил на Ялтинском международном форуме председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Началось рассмотрение в суде иска к Украине от бюджета Крыма, предприятий и граждан Крыма по водной блокаде, то есть по террористическому масштабному действию, целью которого был геноцид крымского народа. Суд начал рассмотрение, в иске на сегодняшний день числится более 4 трлн рублей. <…> Это только по водной блокаде, дальше мы планируем подавать иск по энергетической блокаде и по всем остальным преступлениям, которые нанесли ущерб нашей республике", - сказал он.

Ранее в Арбитражном суде Республики Крым было зарегистрировано два иска - об ущербе региональному бюджету на 152,6 млрд рублей и компенсации морального вреда жителям на общую сумму 3,066 трлн рублей.

Арбитражный суд Крыма 3 июля зарегистрировал иск об ущербе бюджету региона от водной блокады. Ответчиками выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. 13 сентября суд постановил рассматривать иск в закрытом режиме из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.

О форуме

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.