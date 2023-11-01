ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Комитет по операциям на открытом рынке сообщил о стремлении достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе

ТАСС, 1 ноября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания в среду сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC - прим. ТАСС) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении.