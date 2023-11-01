1 ноября, 18:01,
обновлено 1 ноября, 18:11

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Здание Федеральной резервной системы США. Mark Wilson/ Getty Images
Здание Федеральной резервной системы США
© Mark Wilson/ Getty Images

Комитет по операциям на открытом рынке сообщил о стремлении достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе

ТАСС, 1 ноября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания в среду сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC - прим. ТАСС) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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