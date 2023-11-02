Замглавы Минпромторга прокомментировал попадание в санкционный список США

Виктор Евтухов заявил, что это убедило его в достойном выполнении своей работы в интересах России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных включены в санкционный список США, следует из документов американского Минфина.

"Единственное, что меня может не просто расстроить, но и разочаровать в самом себе, показав, что я работаю плохо, даже безобразно, - это подвести нашего верховного главнокомандующего [Вооруженными силами РФ Владимира Путина]. А санкции США лишь убеждают меня в том, что мы с коллегами в Минпромторге достойно выполняем свою работу в интересах России", - прокомментировал замглавы Минпромторга Евтухов свое попадание в список санкций США.

Также в список добавлен замминистра цифрового развития Олег Качанов и замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко.

Кроме того, под новые санкции США подпали несколько российских банков и компаний. В частности, это Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ФГУП "ЦИАМ"), производитель беспилотников ZALA и корпорация AEON.