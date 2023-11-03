Эксперт: доллар еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов

По словам президента ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, это будет происходить, "даже если его доля будет продолжать снижаться"

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Американский доллар еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов, но его доля будет продолжать снижаться, заявил президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.

"Некоторые страны, ставшие объектом американских санкций, обвиняют США в том, что их национальная валюта используется в качестве геоэкономического оружия, лишая ее прежней безопасности и надежности. Но означает ли это, что мир откажется от использования доллара? Конечно же, нет. Доллар был, есть и еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов, даже если его доля будет продолжать снижаться, переживая взлеты и падения, как это происходит сейчас", - заявил он.

По словам Фаллико, вероятно, мир будет наблюдать усиление тенденции отказа от доллара, но вряд ли это в конечном итоге приведет к резкому росту спроса на альтернативное средство международных платежей, в частности, на юань или гипотетическую валюту БРИКС.

"Скорее, речь идет о развитии различных форм и механизмов платежей: диверсифицированном использовании валют, удобных и безопасных платежных методов и систем, среди которых доллар по-прежнему будет оставаться лидером", - сказал он.