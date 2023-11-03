3 ноября, 06:02

Эксперт: доллар еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов

По словам президента ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, это будет происходить, "даже если его доля будет продолжать снижаться"

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Американский доллар еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов, но его доля будет продолжать снижаться, заявил президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.

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"Некоторые страны, ставшие объектом американских санкций, обвиняют США в том, что их национальная валюта используется в качестве геоэкономического оружия, лишая ее прежней безопасности и надежности. Но означает ли это, что мир откажется от использования доллара? Конечно же, нет. Доллар был, есть и еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов, даже если его доля будет продолжать снижаться, переживая взлеты и падения, как это происходит сейчас", - заявил он.

По словам Фаллико, вероятно, мир будет наблюдать усиление тенденции отказа от доллара, но вряд ли это в конечном итоге приведет к резкому росту спроса на альтернативное средство международных платежей, в частности, на юань или гипотетическую валюту БРИКС.

"Скорее, речь идет о развитии различных форм и механизмов платежей: диверсифицированном использовании валют, удобных и безопасных платежных методов и систем, среди которых доллар по-прежнему будет оставаться лидером", - сказал он. 

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