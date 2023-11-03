3 ноября, 09:06,
обновлено 3 ноября, 09:20
Санкции в отношении России

Mitsui прокомментировала санкции США в отношении "Арктик СПГ - 2"

Компания сообщила, что внимательно изучит последствия рестрикций и будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами, включая правительство Японии

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Японская компания Mitsui, участвующая в проекте "Арктик СПГ - 2", внимательно изучит последствия санкций США против него и будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами, включая правительство Японии. Об этом говорится в заявлении компании.

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"Мы внимательно изучим последствия санкций против "Арктик-2" и примем соответствующие меры, соблюдая права и обязательства J-Arc (консорциум Japan Arctic LNG, 25% которого принадлежит Mitsui - прим. ТАСС) и Mitsui, сообразно различным соглашениям", - отмечается в тексте.

"Мы будем соблюдать законы и постановления, включая принимаемые международным сообществом санкционные меры, и предпримем соответствующие шаги в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, включая правительство Японии", - указывается также в заявлении. 

Теги:
ЯпонияСШАРоссияСанкции в отношении России
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