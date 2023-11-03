Маск анонсировал запуск первой модели ИИ от xAI

По некоторым важным параметрам он является лучшим из существующих на данный момент, отметил владелец компании

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что компания xAI в субботу представит выбранной группе людей свою первую модель искусственного интеллекта (ИИ).

"Завтра xAI представит для выбранной группы людей свой первый искусственный интеллект. По некоторым важным параметрам он является лучшим из существующих на данный момент", - написал Маск на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В июле Маск объявил о создании компании xAI, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Как заявлял предприниматель, xAI будет использовать публикации в принадлежащей ему соцсети X для обучения своей модели ИИ, а также будет стремиться к созданию "максимально любознательного и стремящегося к правде" искусственного интеллекта, что является "наиболее безопасным подходом".

В марте Маск зарегистрировал в Неваде компанию xAI. Одновременно начал работу сайт компании, на котором уточняется, что в ней будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других корпораций из технологической сферы. Маск неоднократно называл искусственный интеллект одновременно и перспективной, и опасной технологией.