На "Иви" составили четвертый протокол за отсутствие маркировки "18+" на фильмах с ЛГБТ

Дата рассмотрения еще не назначена

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор составил четвертый протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суде зарегистрирован протокол в отношении ООО "Иви. ру" по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)", - сказали в суде. Дата рассмотрения еще не назначена. По этой статье компании грозит штраф от 1 до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее онлайн-кинотеатр трижды штрафовали по 1 млн рублей из-за неверной возрастной маркировки фильмов. Ранее по аналогичной статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".