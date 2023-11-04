4 ноября, 10:00,
обновлено 4 ноября, 10:08
Международная выставка-форум "Россия"

Шульгинов сообщил, что Россия нарастит переработку нефти в 2023 году на 2%

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что допускает частичное снижение в РФ в 2023 году нефтепереработки из-за санкций

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия в этом году увеличит первичную переработку нефти примерно на 2%, сообщил журналистам в кулуарах международной выставки-форума "Россия" глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

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"Первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе переработки нефти с учетом текущих ограничений.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России: Совет ЕС официально утвердил решение о введении совместно с "группой семи" потолка цен на перевозимые морем российские нефтепродукты в $100 за премиальные к цене нефти и в $45 за дисконтные.

Вице-премьер России Александр Новак ранее говорил, что допускает частичное снижение в России в 2023 году нефтепереработки из-за санкций.

  

Теги:
РоссияШульгинов, Николай ГригорьевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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