Абрамченко прогнозирует рост экспорта продукции АПК из России в 2023 году на 10%

Вице-премьер отметила, что по зерновым рост экспорта ожидается чуть выше прогноза

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России в 2023 году вырастет на 10%. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Мы сохраняем прогноз в 10% по росту экспорта продукции АПК в этом году, по зерновым - даже чуть выше прогноза, до 60 млн тонн", - сказала она.

Ранее Абрамченко сообщила, что экспорт продукции агропромышленного комплекса России в 2022 году вырос на 12% по сравнению с годом ранее - до более $41,5 млрд, экспорт в дружественные страны увеличился на четверть - до $34 млрд. По прогнозам Минсельхоза РФ, экспорт продукции АПК из РФ по итогам 2023 года составит более $45 млрд.