Белоусов рассказал о рисках для экономики США и новой конфигурации экономики мира

Первый вице-премьер РФ отметил, что начиная с периода 2010-2015 годов ось взаимодействия Соединенных Штатов и Китая, на которой держалась вся мировая экономика, "стала очень быстро подвергаться эрозии"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов увидел риски для американской экономики со стороны Китая, который стал направлять ресурсы на внутреннее развитие.

"Посмотрите, как росли золотовалютные резервы Китая за 1990-2015 годы. Резервы в долларах увеличились с нуля до $3 трлн. Американцы, как известно, это страна, которая живет в долг: у американцев отрицательный баланс по текущим операциям. Они потребляют больше, чем производят, и они все время нуждаются в подпитке", - сказал Белоусов, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

По его словам, взамен на это для Китая были открыты американские рынки и он стал крупнейшей страной, которая осуществляла такую подпитку американской экономики.

"Заметьте, что начиная с середины десятилетия, Китай перестал финансировать американскую экономику. Доля золотовалютных резервов не только не стала расти, но и стала несколько снижаться. О чем это говорит? О том, что Китай стал направлять свои ресурсы, у них очень высокая норма сбережений, стал направлять ресурсы на собственное внутреннее развитие", - рассказал он.

Первый вице-премьер отметил, что начиная с периода 2010-2015 годов ось взаимодействия Соединенных Штатов и Китая, на которой держалась вся мировая экономика, "стала очень быстро подвергаться эрозии".

По его словам, конфигурация мировой экономики сейчас меняется. "Тренд, который очень важный, это появление новых крупных игроков на мировом рынке. Я их называю суперэкономики. Это первая волна - Индия, Бразилия, Китай. Вторая волна - ЮАР, Индонезия, Иран, Малайзия, Турция, несколько других стран. И третья волна, которая сейчас на подходе - это арабские страны и крупнейшие африканские страны", - пояснил Белоусов. По его словам, это страны, которые обладают потенциалом на обретение экономического и политического суверенитета в мире.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.