5 ноября, 11:07
Международная выставка-форум "Россия"

Белоусов рассказал о рисках для экономики США и новой конфигурации экономики мира

Первый вице-премьер РФ отметил, что начиная с периода 2010-2015 годов ось взаимодействия Соединенных Штатов и Китая, на которой держалась вся мировая экономика, "стала очень быстро подвергаться эрозии"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов увидел риски для американской экономики со стороны Китая, который стал направлять ресурсы на внутреннее развитие.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Посмотрите, как росли золотовалютные резервы Китая за 1990-2015 годы. Резервы в долларах увеличились с нуля до $3 трлн. Американцы, как известно, это страна, которая живет в долг: у американцев отрицательный баланс по текущим операциям. Они потребляют больше, чем производят, и они все время нуждаются в подпитке", - сказал Белоусов, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

По его словам, взамен на это для Китая были открыты американские рынки и он стал крупнейшей страной, которая осуществляла такую подпитку американской экономики.

"Заметьте, что начиная с середины десятилетия, Китай перестал финансировать американскую экономику. Доля золотовалютных резервов не только не стала расти, но и стала несколько снижаться. О чем это говорит? О том, что Китай стал направлять свои ресурсы, у них очень высокая норма сбережений, стал направлять ресурсы на собственное внутреннее развитие", - рассказал он.

Первый вице-премьер отметил, что начиная с периода 2010-2015 годов ось взаимодействия Соединенных Штатов и Китая, на которой держалась вся мировая экономика, "стала очень быстро подвергаться эрозии".

По его словам, конфигурация мировой экономики сейчас меняется. "Тренд, который очень важный, это появление новых крупных игроков на мировом рынке. Я их называю суперэкономики. Это первая волна - Индия, Бразилия, Китай. Вторая волна - ЮАР, Индонезия, Иран, Малайзия, Турция, несколько других стран. И третья волна, которая сейчас на подходе - это арабские страны и крупнейшие африканские страны", - пояснил Белоусов. По его словам, это страны, которые обладают потенциалом на обретение экономического и политического суверенитета в мире.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация