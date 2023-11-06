В Москве открыли дополнительно 46 электрозарядных станций

По словам заммэра города Максима Ликсутова, во всех районах города такие станции могут появиться к 2024 году

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Еще 46 электрозарядных станций открыли в сентябре в рамках проекта "Энергия Москвы". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В рамках проекта "Энергия Москвы" в столице за сентябрь и октябрь открыли 46 электрозарядных станций. На северо-востоке города появилось 18 новых станций, на севере Москвы - 17, в центре - одна. В Восточном, Северо-Западном, Южном, Западном и Юго-Западном административных округах открыли по две ЭЗС", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в тексте, планируется, что к 2024 году ЭЗС появятся во всех районах столицы. Электромобиль можно будет удобно зарядить в любой точке города. Развитие электротранспорта является важнейшим фактором улучшения экологической ситуации в городе.

Первые зарядные станции для электромобилей в столице начали появляться в 2015 году. А с 2020-го в городе реализуется проект развития легкового электротранспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры "Энергия Москвы". В этом же году в его рамках началась установка городских ЭЗС. Эти станции интегрированы в мобильное приложение "Московский транспорт", с помощью которого водители могут бронировать и активировать зарядные сессии, а также строить маршруты до ближайшей ЭЗС.

"В рамках проекта "Энергия Москвы" в столице установили более 220 электрических зарядных станций, всего в городе их более 3 тыс. Большинство из них находится в местах, где люди чаще всего проводят время: возле торговых и деловых центров, у кафе и продуктовых магазинов, рядом с жилыми домами. Станции расположены по направлению движения из центра, чтобы водителю было удобно зарядить электромобиль по пути домой накануне следующего рабочего дня", - напоминается в материале.