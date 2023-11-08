8 ноября, 11:14

Минпромторг сообщил, что доля российских продуктов в торговых сетях достигает 90%

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, продукция производства РФ представлена в большинстве категорий товаров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Доля продуктов российского производства по большинству категорий на полках сетевых магазинов достигает 90% и выше.

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Замглавы Минпромторга: необходимости убирать весь импорт с полок магазинов нет

Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на пленарной сессии международного форума "Всемирный день качества".

"По данным торговых сетей, <..> по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более", - сказал он.

Ранее Евтухов в интервью ТАСС отмечал, что необходимости убирать весь импортный товар с полок магазинов нет. По его словам, у покупателя должна оставаться возможность выбора. 

Теги:
РоссияЕвтухов, Виктор Леонидович
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