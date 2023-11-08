Доля российского рентгенодиагностического оборудования в госзакупках составляет 80%

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в России выпускается практически весь спектр сложных видов медтехники

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Доля российского производства на рынке госзакупок рентгенодиагностического оборудования составляет в среднем 80%. Об этом рассказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина.

"Что касается оборудования и медизделий, используемых в онкологии, мы приложили немало усилий, чтобы у нас появились собственные наработки. Если 10 лет назад доля отечественных производителей на рынке госзакупок рентгенодиагностического оборудования не превышала 35%, то сейчас она достигает уже в среднем 80%. И у нас выпускается практически весь спектр сложных видов медтехники", - сказал Мантуров.

Еще одно направление, по которому ведется активная работа, - ядерная медицина. Так, Росатом входит в пятерку мировых производителей сырьевой медицинской радиоизотопной продукции. В частности, продукция поставляется в 50 стран.

"Чтобы компенсировать сейчас ряд номенклатур, которые не производятся, мы реализуем проект по масштабированию серийного производства 16 видов медицинского оборудования. В том числе линейных ускорителей, циклотронов, комплексов электронной лучевой терапии, а также аппаратов МРТ, КТ, эндоскопической техники, УЗИ и расходных материалов к ним", - добавил вице-премьер.

Мантуров также подчеркнул, что Ростех реализует проект, в рамках которого планируется создание опытного образца аппарата МРТ до конца 2024 года. Запуск серийного производства намечен на 2025 год.