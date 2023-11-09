"Известия": в России могут вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП

По данным издания, Минэкономразвития также предлагает ввести дополнительные меры для поддержки компаний, учредителями и руководителями которых являются женщины

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса при продаже продукции за рубеж. В частности, предлагается вдвое увеличить размер субсидий на транспортировку товаров за границу - с 500 тыс. до 1 млн руб, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно проекту ведомства, предельное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта по транспортировке продукции за рубеж может быть увеличено до 1 млн руб на одну компанию. Как уточняют "Известия", такая услуга включает в себя содействие в организации транспортировки товаров, помощь в погрузочных работах, в сортировке и маркировке продукции МСП. Поддержка оказывается на условиях софинансирования: 20% со стороны компании и 80% - со стороны центров поддержки экспорта.

"Проектом приказа предусмотрено увеличение лимитов по приоритетным услугам центров поддержки экспорта в рамках действующего финансирования за счет сокращения сумм на менее востребованные услуги. Итоговые размеры лимитов пока обсуждаются", - пояснили газете в Минэкономразвития, отметив, что 1 млн руб - еще не окончательное значение.

Кроме того, Минэкономразвития также предлагает ввести дополнительные меры для поддержки компаний, учредителями и руководителями которых являются женщины, отмечает газета. В числе инициатив, например, сопровождение переговорного процесса с учетом культурных различий.

Как уточнила изданию генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, из российских предприятий МСП только 1% экспортирует свои товары, то есть чуть более 60 тыс. компаний из 6 млн. При этом, по ее словам, реальным экспортным потенциалом обладают 130-140 тыс. предприятий.

Ранее власти регионов призвали увеличить компенсацию затрат МСП на экспорт продукции. В частности, такое предложение на форуме "Сделано в России - 2023" выдвинул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, его также поддержал губернатор Смоленской области Василий Анохин.