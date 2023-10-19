В регионах предложили увеличить компенсацию затрат МСП на экспорт

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что сейчас она составляет 500 тыс. рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Размер компенсации затрат на транспортировку продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на экспорт необходимо увеличить вдвое - с 500 тыс. до 1 млн рублей. Такое предложение высказал на форуме "Сделано в России - 2023" губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации затрат на транспортировку продукции субъектам малого и среднего предпринимательства на экспорт - до 1 млн рублей. Сейчас [она составляет] 500 тыс. [рублей]", - сказал он.

Аналогичное мнение высказал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он также отметил, что в бюджете региона заложены средства на субсидии для работающих на экспорт МСП. "Мы часть регионального бюджета заложили на компенсацию затрат на экспорт - на оформление документации и логистику. С учетом того, что мы фактически везем через всю страну, конечно, затраты большие. Если будет возможность, конечно, [необходимо] рассмотреть увеличение компенсации за экспорт, особенно малому бизнесу", - пояснил он.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Москве 19-20 октября. Организатором форума является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России - 2023".