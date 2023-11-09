Путин заявил о намерении РФ и дальше бесперебойно поставлять в Казахстан продукты

По словам российского президента, Москва уже сейчас является для Астаны крупнейшим поставщиком многих продуктов

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва уже сейчас является для Астаны крупнейшим поставщиком многих продуктов и намерена продолжать такое сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница - это 98% импорта, ячмень - столько же, мясо птицы - 80-90%, сахар - до 70%, кисломолочная продукция - 60-70%", - указал он на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

Путин обратил внимание, что и в целом двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году увеличился на 22%, до $4 млрд, а за первые семь месяцев текущего года прибавил еще 3%. "Наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия - в соответствии с потребностями наших коллег и друзей в Казахстане", - заверил он.

Президент РФ констатировал, что двусторонние торговые и инвестиционные обмены в аграрной сфере растут очень динамично. Он добавил, что сельское хозяйство является основой сильной экономики и представляет большой интерес для Москвы и Астаны.

"Развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК - это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономической политики", - заметил российский лидер.

По его словам, важно, что российские профильные ведомства и региональные власти вместе с коллегами из Казахстана принимают меры по интеграции информационных систем ветеринарной и фитосанитарной сертификации, чтобы обеспечить полную прослеживаемость перемещаемых через границу товаров и облегчить их доступ на рынки обеих стран.

Производство удобрений

Путин упомянул и о том, что Россия помогает казахстанским аграриям в снабжении основными видами удобрений. Он отметил, что в Казахстане с помощью России постоянно действует одно из крупнейших на территории СНГ и даже Европы в целом предприятий по производству фосфорсодержащих удобрений.

"Другой аналогичный химический комплекс производственной мощностью до 1 млн тонн продукции находится на стадии строительства", - сообщил президент РФ.