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Палестино-израильский конфликт

ЦБ Израиля заявил, что рост ВВП из-за конфликта снизится на 1% в 2023-2024 годах

Председатель Центробанка Амир Ярон отметил, что конфликт стал "серьезным потрясением для экономики, домохозяйств, работников и предприятий"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП Израиля на фоне палестино-израильского конфликта снизится на 1% в текущем и следующем годах. Такой прогноз назвала глава Банка Израиля Амир Ярон, выступая на конференции в Вашингтоне, проводимой Международным валютным фондом.

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"Предполагая, что военные действия будут сосредоточены возле южной границы страны и продлятся до конца этого года, рост ВВП, вероятно, снизится на 1% в 2023 и 2024 годах. Отношение долга к ВВП, скорее всего, вырастет примерно на 65% к концу 2024 года", - сказал глава израильского ЦБ. По его словам, издержки, понесенные Израилем в результате конфликта, оказались больше, чем предполагалось.

Ярон заявил, что конфликт стал "серьезным потрясением для экономики, домохозяйств, работников и предприятий". "Несомненно, эта война будет иметь фискальные последствия и создаст давление на бюджет", - сказал он, добавив, что конфликт сопровождается "крайней неопределенностью". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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