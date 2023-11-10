ЦБ Израиля заявил, что рост ВВП из-за конфликта снизится на 1% в 2023-2024 годах

Председатель Центробанка Амир Ярон отметил, что конфликт стал "серьезным потрясением для экономики, домохозяйств, работников и предприятий"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП Израиля на фоне палестино-израильского конфликта снизится на 1% в текущем и следующем годах. Такой прогноз назвала глава Банка Израиля Амир Ярон, выступая на конференции в Вашингтоне, проводимой Международным валютным фондом.

"Предполагая, что военные действия будут сосредоточены возле южной границы страны и продлятся до конца этого года, рост ВВП, вероятно, снизится на 1% в 2023 и 2024 годах. Отношение долга к ВВП, скорее всего, вырастет примерно на 65% к концу 2024 года", - сказал глава израильского ЦБ. По его словам, издержки, понесенные Израилем в результате конфликта, оказались больше, чем предполагалось.

Ярон заявил, что конфликт стал "серьезным потрясением для экономики, домохозяйств, работников и предприятий". "Несомненно, эта война будет иметь фискальные последствия и создаст давление на бюджет", - сказал он, добавив, что конфликт сопровождается "крайней неопределенностью".