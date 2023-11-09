Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

Израиль будет каждый день проводить четырехчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы. Этот процесс начнется с четверга, 9 ноября, сообщили в Белом доме. При этом в администрации США не смогли спрогнозировать, как долго будут соблюдаться ежедневные паузы.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что радикальное палестинское движение ХАМАС обсуждает возможное освобождение заложников в обмен на гуманитарное перемирие.

Российская сторона тем временем продолжает работать над запуском процесса эвакуации граждан из зоны конфликта.

ТАСС собрал основное об эскалации на Ближнем Востоке.

Военные действия

Израильские военные сообщили о захвате укрепленной позиции ХАМАС "Форпост-17" в западной части Джебалии на севере анклава, рейде на территорию "военного квартала" ХАМАС в центре города Газа, в результате которого погибли не менее 50 радикалов, и ликвидации авиацией командира противотанкового ракетного подразделения центральной бригады ХАМАС в Газе.

ХАМАС заявило о ракетном обстреле израильской военной базы Раим. Также сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетной атаки, звучали в прилегающих к сектору Газа районах Израиля, в городе Ашдод на юге страны, а также в северных районах.

Ожесточенные столкновения произошли в районе города Дженин на Западном берегу реки Иордан между палестинскими силами и израильскими военными. По информации палестинского агентства WAFA, израильские силы во время рейда перекрыли въезд в город медицинским бригадам, которые прибыли туда для оказания помощи раненым. По меньшей мере 9 человек погибли в результате израильского штурма лагеря беженцев в Дженине, еще 15 пострадали.

Израильские военные зафиксировали очередной минометный обстрел со стороны Ливана, где действует шиитская партия "Хезболллах". В ответ израильские силы нанесли удар по району, откуда велась атака. Кроме того, отметили в армии, некоторое время назад вооруженные радикалы запустили несколько противотанковых ракет и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильскому военному посту в районе населенного пункта Метула. Военнослужащие Израиля в ответ применили танки и артиллерию.

Заявления сторон конфликта

ХАМАС призвало страны исламского мира к прекращению поставки нефти Израилю. В движении полагают, что это может помочь остановить гибель людей в секторе Газа. Член политбюро ХАМАС Абу Марзук также высказал мнение, что "война полностью управляется со стороны США", и добавил, что целью ХАМАС остается создание " независимого государства со столицей в Иерусалиме".

Сейчас Израиль ведет войну не только против исламистского движения ХАМАС, но и против всего палестинского народа, считает премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. По его словам, каждый час погибают шесть детей и четыре женщины.

Армия обороны Израиля, которую обвиняют в неизбирательных ударах, обнародовала запись якобы перехваченного телефонного разговора, в котором террорист ХАМАС признается, что пользовался машинами скорой помощи для передвижения по сектору Газа. В израильской армии также утверждают, что о использовании боевиками машин скорой и больниц для военных действий в палестинском анклаве свидетельствуют протоколы допросов боевиков ХАМАС.

Помощь сектору Газа

Число грузовиков с гуманитарной помощью, прибывших в сектор Газа, превысило 750. Но звучат заявления о необходимости увеличить поставки. Так, Кипр предложил свою территорию для дальнейшей переправки по морю гуманитарной помощи. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ призвал открыть все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава.

А Турция примет онкобольных детей из Газы на лечение.

Эвакуация россиян из зоны конфликта

Москва шокирована словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что для согласования эвакуации россиян из сектора Газа может понадобиться две недели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Израиль заверяет в готовности разблокировать процесс эвакуации граждан РФ из сектора Газа, но эти обещания российская сторона слышит уже четыре дня.

Международная реакция

Администрация США добивается прекращения финансирования палестинского радикального движения ХАМАС и намерена принимать против него те же меры, что и против террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

Тем временем Турция изучает возможности обращения в Международный уголовный суд с целью инициирования процесса об объявлении Израиля военным преступником за действия в секторе Газа, пишет газета Yeni Şafak. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне палестино-израильского конфликта и подтвердил готовность страны стать гарантом для урегулирования.

Президент Ирана Эбрахим Раиси высказал мнение, что правительство США является соучастником преступлений Израиля.

Атаки на базы США на Ближнем Востоке

ВС США нанесли удар по объекту в Сирии, якобы используемому Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним группировками. По словам министра обороны США Ллойда Остина, решение об атаке было принято президентом США Джо Байденом, чтобы продемонстрировать, что США защищать свои интересы на Ближнем Востоке. По данным Agence France-Presse, в результате удара погибли 10 человек.

После удара США по объекту, находящемуся в восточных кварталах Дейр-эз-Зора, в районе реки Евфрат начались боестолкновения. Правительственные войска Сирии и поддерживающие их ополченцы из местных племен открыли огонь по позициям противника. В перестрелке были задействованы крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия. Одновременно со столкновениями в Дейр-эз-Зоре отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали американские базы возле газового месторождения Конико и нефтяного месторождения Эль-Омар, было выпущено более 20 ракет. Также беспилотник атаковал американскую базу на военном аэродроме Харир на севере Ирака.

По данным Пентагона, с 17 октября базы и силы США на Ближнем Востоке были атакованы уже более 40 раз.