ХАМАС призвал страны исламского мира прекратить поставки нефти Израилю

Член политбюро движения Абу Марзук заявил, что прекращение огня в Газе зависит от США

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС призвало страны исламского мира к практическим действиям, которые помогут остановить гибель людей в Газе. Одним из таких шагов может стать прекращение поставок нефти Израилю, сообщил член политбюро ХАМАС Абу Марзук турецкой газете Yeni Şafak.

"Во время прежних арабских войн с целью поддержки "арабского дела" вводили нефтяное эмбарго, мы это хорошо знаем. И сегодня можно прекратить поставки нефти тем, кто помогает существованию сионистского образования", - сказал представитель ХАМАС.

Он также заявил, что прекращение огня в Газе зависит от США. "Война полностью управляется со стороны США, которые являются самой большой преградой на пути прекращения огня. Прекращение огня зависит от США", - отметил Марзук.

По его словам, целью ХАМАС является создание независимого палестинского государства. "Мы вышли в путь для обеспечения свободы нашего народа и создания независимого государства со столицей в Иерусалиме", - подчеркнул представитель ХАМАС.