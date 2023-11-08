Призывы к гуманитарной паузе в секторе Газа и протесты в Израиле. Конфликт в Палестине

Увеличение числа жертв в секторе Газа и обострение военных действий на Ближнем Востоке все чаще приводит к призывам прекратить огонь.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что у всемирной организации нет полномочий и ресурсов, чтобы предотвратить возможный геноцид в Газе. При этом страны Группы семи (G7) впервые смогли согласовать единый документ по палестино-израильскому конфликту, в котором призвали к гуманитарной паузе в боевых действиях.

ТАСС собрал основную информацию о конфликте.

Ситуация в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду вновь объявила об открытии коридора об эвакуации мирного населения на юг сектора Газа. По словам официального представителя израильской армии Даниэля Хагари, тысячи жителей откликнулись на призыв и направились в южные районы анклава.

В ООН же расценили как "международное преступление" распоряжение властей Израиля об эвакуации жителей Газы с севера на юг анклава.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в секторе Газа сообщил, что в анклаве прекратили работу 18 больниц. Палестинское общество Красного Полумесяца отмечает, что больница "Аль-Кудс" на севере оказалась полностью изолирована, так как все ведущие к ней дороги перекрыты. Медработники не могут покинуть ее территорию.

По данным министра здравоохранения Палестины Мэй Кайле, на юге сектора Газа продолжают работать все больницы, туда же поступает и вся гуманитарная помощь, которую она назвала "даже не каплей в море".

Помощь сектору Газа

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк прибыл на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта с сектором Газа, чтобы проконтролировать отправку очередной автоколонны с гуманитарной помощью жителям палестинского анклава.

Глава отделения Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Халед Заид сообщил, что минувшим вечером через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в сектор Газа была отправлена 81 машина с гуманитарными грузами, сегодня к отправке были подготовлены еще 60 грузовиков.

В среду ХАМАС опубликовало новые списки иностранных граждан, которым разрешено покинуть анклав через КПП на египетской границе. В них оказались еще 100 граждан Соединенных Штатов, а также граждане ФРГ, Канады, Румынии, Украины и Филиппин. Россиян в них снова не было.

По словам посла Израиля в РФ Александра Бен Цви, процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из зоны конфликта может занять "две недели". По его словам, египетская сторона поставила ограничение в 500-600 человек в день, а в очереди находится порядка 7 тыс. человек.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что для эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, однако нет одобрения израильской стороны.

Ситуация с заложниками

Власти Израиля готовы объявлять паузы в боевых действиях, если радикальное палестинское движение ХАМАС освободит значительное число заложников, сообщила американская газета Politico со ссылкой израильского чиновника высокого ранга.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что директор ЦРУ США Уильям Бернс обсудил с начальником израильского Генштаба Герци Халеви пути освобождения заложников в секторе Газа. По информации телеканала CNN, на встрече были изучены разведывательные материалы, обсуждены вопросы оперативного планирования и другие усилия по спасению людей.

Военные действия

Количество жертв в секторе Газа в результате израильских ударов превысило 10,5 тыс., по данным палестинского Минздрава. По сведениям телеканала Al Jazeera, только при бомбежке ЦАХАЛ жилого дома в лагере для беженцев Нусейрат в центральной части анклава погибли не менее 18 человек.

ЦАХАЛ продолжает операции в секторе Газа. В частности, израильская армия сообщила об ударе, в результате которого был уничтожен крупный разработчик вооружения для палестинского радикального движения ХАМАС, а также об атаках беспилотниками на две группы ракетчиков.

На Западном берегу реки Иордан, где также случаются регулярные столкновения, израильские силовики задержали с начала обострения конфликта более 900 активистов ХАМАС, в том числе 10 - минувшей ночью.

Обмены ударами продолжаются и с ливанским шиитским формированием "Хезболлах". По меньшей мере два израильских военнослужащих были ранены в результате удара со стороны Ливана по позициям у населенного пункта Довев, сообщили в ЦАХАЛ. По данным канала Al Manar, шиитский отряд "Хезболлах" обстрелял базу израильской армии в Шомере. Как утверждается, в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, под израильским обстрелом в среду оказались восемь поселков в приграничных районах Ливана. По данным Ливанского общества Красного Креста, потери "Хезболлах" и палестинских формирований за время обострения конфликта составили 66 боевиков, кроме того, из-за обстрелов и авианалетов покинули свои дома свыше 40 тыс. человек, 9 мирных граждан погибли.

Сами сторонники "Хезболлах" утверждают, что за время боевых действий подбили 119 израильских танков.

Протесты и запреты в Израиле

Около 1,4 тыс. человек провели акцию протеста возле здания Кнессета (парламента) Израиля в Иерусалиме с требованием отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Два организатора акции - Маоз Инон, престарелые родители которого были убиты боевиками ХАМАС, и потерявший сына Яков Годо заявили, что выступают против войны в секторе Газа и требуют прекращения огня.

На этом фоне депутаты Кнессета утвердили закон, вводящий на два года запрет на "систематическое потребление пропаганды" ХАМАС и "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация).

Международная реакция

По результатам встречи в Токио представители страны Группы семи (G7) впервые смогли согласовать единый документ по ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что G7 считает принцип "два государства для двух народов" единственно возможной основой для урегулирования палестино-израильского конфликта. Также Группа семи осуждает "террористические атаки ХАМАС на Израиль, требует освобождения всех заложников и выступает за гуманитарную паузу в боевых действиях".

Помимо этого страны G7 призвали власти Ирана воздержаться от поддержки палестинского радикального движения ХАМАС и ливанской партии "Хезболлах", а также заявили о проработке вопроса о введении санкций против ХАМАС.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках своего визита в Японию заявил, что сектор Газа в будущем не может управляться ни ХАМАС, ни Израилем.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказала мнение в Токио, что решение об управлении сектором Газа не может приниматься "за спиной палестинцев".

Тем временем действия Израиля в палестинском анклаве вызывает все более острую реакцию. Так, вице-премьер Бельгии Петра Де Суттер предложила ввести санкции в отношении Израиля. А постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал международное сообщество заставить Израиль выплатить репарации для восстановления сектора Газа.