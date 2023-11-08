СМИ: израильская артиллерия нанесла удары по восьми поселкам на юге Ливана

По данным Al Mayadeen, сведений о материальном уроне и пострадавших не поступало

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла огонь по пограничным районам Ливана в ответ на атаки боевиков вооруженного крыла "Хезболлах". Как сообщил телеканал Al Mayadeen, под обстрел попали поселки Эль-Ляббуна, Эн-Накура, Рмейш и Аит-эш-Шааб в западном секторе ливанского юга.

По его информации, удары нанесли также по Эль-Маре, Хальте, Блиде и Эс-Саламии в восточном секторе, рядом с административным центром Хасбая. Сведений о материальном уроне и пострадавших не поступало.

Ранее шиитские боевики выпустили три управляемых снаряда по израильским позициям возле поселений Штула и Зарит.

Al Mayadeen передает, что истребители израильских ВВС с раннего утра совершают разведывательные полеты над Южным Ливаном и долиной Бекаа. Сведений об атаках на наземные цели пока не последовало.

В ночь на среду подвергли бомбардировкам населенные пункты Кафр-Килла, Ятер, Эль-Хиям, Кафра и Эль-Хардали. В селении Ятер пострадали несколько сирийских беженцев, укрывавшихся в заброшенном доме, по которому попала ракета.

По данным Ливанского общества Красного Креста, с 8 октября - начала военной эскалации в пограничных районах - погибло девять мирных граждан и четверо получили ранения. Потери "Хезболлах" и палестинских формирований составили 66 боевиков. Из-за обстрелов и авианалетов покинули свои дома свыше 40 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где беженцев временно расселяют в школах.