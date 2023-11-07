Попытки освободить заложников и обмены ударами. Месяц с начала конфликта в Палестине

Более 10,4 тыс. человек погибли за месяц боевых действий в секторе Газа, начавшихся после нападения ХАМАС на территории Израиля, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей и захватом заложников.

Российская сторона продолжает работать над вопросами эвакуации граждан из палестинского анклава и освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

ТАСС собрал основную информацию о палестино-израильском конфликте.

Ситуация в секторе Газа

По данным Минздрава Палестины, число погибших в результате атак Израиля в секторе Газа, превысило 10,4 тыс., а количество людей, остающихся под завалами после бомбардировок, составляет более 2,8 тыс.

По сведениям ООН, с начала боевых действий не менее 70% жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. В организации подчеркнули, что в палестинском анклаве почти 1,5 млн человек существуют в "нечеловеческих условиях".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, говоря о числе погибших в секторе Газа, заявил, что из них "несколько тысяч" приходится на бойцов ХАМАС.

Во вторник израильские военные вновь открыли гуманитарный коридор для выезда жителей Газы на юг анклава, призвав их эвакуироваться и не становиться живым щитом для ХАМАС. 4 и 6 ноября израильские военные объявляли об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Газы на 3 и 4 часа. Но представитель МВД анклава Ияд аль-Базам назвал предложенный израильской стороной путь "коридором смерти". По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает проезжающих по коридору.

Эвакуация из сектора Газа

С момента открытия пункта пропуска "Рафах" на границе с Египтом для эвакуации покинуть сектор Газа смогли 1,4 тыс. иностранцев, сообщает портал Al-Youm as-Sabia. По его подсчетам, в понедельник через КПП на египетскую территорию прибыли 329 человек, имеющих иностранное гражданство. Также 6 ноября на КПП "Рафах" были доставлены 29 палестинцев для распределения на лечение в египетские больницы. Они были транспортированы в госпитали городов Шейх-Зувейд и Эль-Ариш на Синайском полуострове.

Во вторник ХАМАС вновь опубликовало списки граждан, которым позволено покинуть сектор Газа. В них оказались граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ. Россиян в списках нет.

По данным дипломатического источника ТАСС, ожидать эвакуацию граждан РФ из сектора Газа можно в ближайшие "день-два".

Боевые действия

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об обстрелах, срабатывали в окрестностях сектора Газа и на севере Израиля во вторник. ХАМАС заявляло об ударе по израильскому городу Ашдод.

Продвижение израильских сил в палестинском анклаве продолжается. В ЦАХАЛ заявили, что взяли под свой контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа и отчитались об ударе военно-морских сил по стратегическим целям. В пресс-службе армии Израиля особо подчеркнули, что удар по боевикам ХАМАС в здании у больницы "Аль-Кудс" привел "к вторичным взрывам", которые указывают на наличие "склада оружия ХАМАС в гражданском районе".

По данным газеты Times of Israel, сухопутные войска Израиля также продвинулись к штабу ХАМАС возле больницы "Аш-Шифа". Издание отмечает со ссылкой на сведения израильских военных, что штаб радикалов находится под зданием больницы. Между тем катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя Минздрава сектора Газа утверждает, что израильские силы готовятся нанести удар по детской больнице "Ар-Рантиси" и якобы просили администрацию освободить здание.

На этом фоне в адрес Израиля продолжают сыпаться обвинения в неизбирательных ударах. Так, телеканал Al Hadath сообщил, что в результате атаки ЦАХАЛ в городе Хан-Юнис по одному из жилых домов погибли 20 человек.

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявляет о новых столкновениях с израильскими военными. По его данным, было уничтожено три израильских танка, бронетранспортер и бульдозер на окраине лагеря для беженцев Эш-Шати на западе Газы.

Столкновения продолжаются и на Западном берегу реки Иордан. С начала эскалации конфликта там было задержано 870 членов ХАМАС, заявляют в Тель-Авиве. Только во время спецоперации в городе Тулькарм, по данным газеты Jerusalem Post, были уничтожены четыре экстремиста. Как пишет газета, по данным Сил безопасности, все они несли ответственность за десятки террористических нападений и планировали новые.

Обстрелы не прекращаются и у ливанской границы. Армия Израиля утверждает, что открывает огонь в ответ на атаки вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" или попытки обстрелов. В самой "Хезболлах" заявили об атаке на казарму израильской армии в Биркет-Рише. Утверждается, что в результате обстрела среди израильских военных есть погибшие и раненые. Телеканал Al Mayadeen передает, что боевики исламского сопротивления с территории Ливана также выпустили по позициям израильских военных на Голанах не менее 20 ракет.

Ситуация с заложниками

ХАМАС заявило, что обнаружило среди удерживаемых в секторе Газа заложников двух россиянок, однако пока якобы не может их освободить из-за продолжающихся обстрелов со стороны Израиля. По словам представителя радикального движения, у них нет общего списка удерживаемых людей, так как они находится у "разных групп".

Служба внешней разведки РФ работает над получением информации о находящихся у ХАМАС россиянах, сообщил ее директор Сергей Нарышкин.

Заявления сторон конфликта

Нетаньяху высказал мнение, что после завершения конфликта на протяжении некоторого времени Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность", потому что взрыв "террористической активности ХАМАС" показал, что происходит, когда на Израиле "нет этой ответственности". По его словам, руководить Газой должны те, кто "не хочет идти по пути ХАМАС". Он также добавил, что считает трагедией гибель каждого мирного жителя и обвинил ХАМАС в использовании палестинских граждан как живого щита.

В свою очередь в ХАМАС заявили, что никогда не примут удобное для США и Израиля "марионеточное правительство" и продолжат управлять сектором Газа.