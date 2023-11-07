Израиль согласен с необходимостью поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

Также премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что после конфликта ответственность за безопасность в анклаве некоторое время будет нести Израиль

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские власти согласны с тем, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна осуществляться. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы согласны с тем, что мы должны предоставлять гуманитарную помощь. Мы это делаем, координируясь с нашими американскими друзьями и президентом [США] Джо Байденом", - сказал он в интервью телекомпании ABC, вышедшим в эфир в понедельник, и отметил, что Тель-Авив делает "все возможное" по этому вопросу.

Нетаньяху добавил, что Израиль "не хочет давать возможность [палестинскому движению] ХАМАС ставить под угрозу солдат" Армии обороны Израиля.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - спустя две недели с начала обострения ближневосточного конфликта. С того времени, по данным ООН, на территорию анклава прибыли порядка 450 грузовиков с гуманитарной помощью. До эскалации конфликта в сектор Газа ежедневно прибывали порядка 500 грузовиков с предметами первой необходимости.

Нетаньяху также выразил надежду на то, что Иран и шиитская партия "Хезболлах" понимают, что их ждет мощный ответ в случае вступления в палестино-израильский конфликт.

"Я думаю, они поняли, что если они вступят в войну значительным образом, то ответ будет очень-очень мощным. Я надеюсь, они не совершат эту ошибку", - сказал он. Нетаньяху также заявил, что "прекращение огня можно будет считать сдачей [Израиля движению] ХАМАС и победой ХАМАС".

Сектор Газа после конфликта

Премьер-министр сообщил, что ответственность за безопасность в секторе Газа на протяжении некоторого времени после завершения палестино-израильского конфликта будет нести Израиль.

Его спросили, кто будет руководить палестинским анклавом после конфликта, и напомнили, что президент США Джо Байден заявил, что Израиль совершит ошибку, если решит оккупировать сектор Газа.

"Думаю, что на Израиле <...> на протяжении неопределенного периода будет общая ответственность за безопасность, поскольку мы видели, что происходит, когда на нас нет этой ответственности за безопасность. Тогда мы имеем дело с взрывом террористической активности ХАМАС до невообразимого уровня", - ответил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что руководить Газой должны "те, кто не хочет идти по пути ХАМАС".

Нетаньяху добавил, что считает трагедией гибель каждого мирного гражданина и обвинил ХАМАС в использовании палестинцев в качестве живого щита. "Потеря каждого мирного жителя - это трагедия. Мы сражаемся с крайне жестокими врагами. Они используют граждан в качестве живого щита. В то время как мы просим палестинское мирное население покинуть зону боевых действий, [ХАМАС] под угрозой применения оружия мешает им делать это", - убежден он.

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи призвал усилить давление на США и Израиль с целью прекращения военных действий в секторе Газа. По его мнению, Иран и Ирак, поддерживая координацию друг с другом, могут "сыграть свою роль в этой области".