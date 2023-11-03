Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, в том числе с применением военно-морских сил. Число жертв и пострадавших в палестинском анклаве увеличивается. Ситуация обостряется и на границе с Ливаном, где действуют шиитская организация "Хезболлах".

На это фоне в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который высказал мнение, что у Израиля есть "не только право, но и обязанность защищаться". При этом он заявил израильскому руководству о необходимости "делать больше" для защиты палестинского населения, в противном случае у Израиля "не будет партнеров для мира".

ТАСС собрал основное о палестино-израильском конфликте.

Военные действия в секторе Газа

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетной атаки, звучали в израильских районах, прилегающих к сектору Газа, и в Ашкелоне на юге страны.

Израиль задействует в операциях в палестинском анклаве авиацию, сухопутные войска, в том числе артиллерию, и военно-морские силы. В ночь на пятницу Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа с помощью истребителей, также ВМС Израиля "нанесли удары по ряду зданий, из которых велся огонь по солдатам". В ходе атак, по данным ЦАХАЛ, были ликвидированы группы боевиков, в том числе командир одного из батальонов ХАМАС Мустафа Далула. Израильские военные также сообщили об уничтожении ряд туннелей, которые использовали боевики.

С начала сухопутного этапа операции в секторе Газа потери армии Израиля составили 23 человека, всего с начала эскалации погибли более 300 военнослужащих ЦАХАЛ.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате израильской бомбардировки города Хан-Юнис в секторе Газа погибли не менее 15 человек. Также, по данным Al Hadath, израильские силы атаковали территорию у центральной больницы "Аш-Шифа", где находились машины скорой помощи, которые должны были отправиться к границе с Египтом для эвакуации пострадавших. Есть убитые и раненые, сообщает канал.

В Минздраве палестинского анклава сообщают, что общее число жертв с начала боевых действий превысило 9,2 тыс., пострадавших - свыше 23,5 тыс.

Рейды на Западном берегу реки Иордан

Телеканал Al Arabiya привел данные, что по меньшей мере восемь палестинцев погибли во время ночных операций израильских сил на Западном берегу реки Иордан, в том числе четверо - в лагере беженцев Дженин.

По данным израильского портала Ynet, израильские военные во время рейда в лагере Дженин вступили в столкновение с боевиками.

Обострение у границы с Ливаном

Израильские военные "находятся на очень высоком уровне готовности" на границе с Ливаном", отметил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он добавил, что в четверг израильские военные провели "широкомасштабную операцию" по ликвидации объектов шиитской организации "Хезболлах", которая ведет обстрелы израильской территории из Ливана. По данным источника ТАСС в муниципалитете города Марджаюн, после израильских атак не менее 10 тыс. жителей покинуло опасную зону и переместилось в Тир. По данным Ливанского общества Красного Креста, в четверг на юге страны погибли пятеро мирных граждан и трое получили ранения.

В пятницу обстрелы продолжились. Израильские военные открыли артиллерийский огонь районам на юге Ливана, где находятся несколько поселков, в ответ на атаки "Хезболлах".

Помощь сектору Газа

Десятая автоколонна с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа проехала через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на территорию палестинского анклава.

МЧС РФ доставило в Каир очередную партию - 28 тонн - гуманитарной помощи для жителей Газы.

Пункт "Рафах" продолжает работать для эвакуации, в пятницу был опубликован список, в который вошли 620 человек, получивших возможность пересечь границу с Египтом. В их числе граждане Великобритании, Германии, Индонезии, Италии, Мексики, США и Франции. В них также числятся палестинцы с двойным гражданством. Граждан России в списках нет. Среди тех, кому удалось покинуть сектор Газа, оказались тесть и теща первого министра Шотландии Хамза Юсафа.

Общее число раненых палестинцев, отправленных на лечение в Египет, достигло 63, передает телеканал CNN со ссылкой на египетского чиновника. В пятницу через КПП "Рафах" въехали 15 раненых.

Позиция США

Двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта станет единственным гарантом безопасности Израиля и реализации законного права палестинцев, заявил Блинкен, который находится с визитом в Израиле. Он добавил, что обсуждение вариантов управления сектором Газа продолжается, но Израиль не может брать на себя контроль анклавом.

Также, по словам Блинкена, израильской стороне были предложены "конкретные шаги" по минимизации жертв среди мирного населения сектора Газа. Госсекретарь подчеркнул, что международное гуманитарное право должно соблюдаться не только в Газе, но и на Западном берегу реки Иордан, где "подстрекательство и экстремистское насилие в отношении палестинцев должны быть прекращены, а виновные привлечены к ответственности". Блинкен также призвал "существенно и немедленно увеличить" поток помощи сектору Газа.

Притом Блинкен заверил, что США сделают все возможное для предотвращения открытия второго фронта против Израиля, в том числе со стороны "Хезболлах". Кроме того, Соединенные Штаты намерены продолжать применять военную силу для ответов на возможные вылазки "ставленников Ирана" против американских интересов и граждан на Ближнем Востоке, заключил Блинкен.

Заявления сторон конфликта

Лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла высказал мнение, что власти США препятствуют установлению режима прекращения огня в секторе Газа. Шейх также полагает, что Израиль не может добиться успеха в столкновениях с палестинским движением ХАМАС, так как опасается "возможных больших потерь". Он считает, что одной из целей противостояния является достижение победы палестинского сопротивления в секторе Газа, "в частности победы ХАМАС".

Представитель руководства ХАМАС Гази Хамад сообщил о готовности движения к "полному компромиссу", имея в виду освобождение заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. При этом он подчеркнул, что ХАМАС намерен продолжать "борьбу против оккупации" и назвал одним из ключевых условий по переговорам "прекращение агрессии" Израиля. Говоря о нападении на Израиль, которое произошло 7 октября, Хамад заявил, что боевики "не намеревались" убивать мирных жителей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Блинкеном продемонстрировал ему отрывки из видеозаписи, на которой запечатлены "ужасы и резня, совершенные ХАМАС 7 октября", сообщили в канцелярии премьера. Нетаньяху также сообщил, что заявил Блинкену об отказе от гуманитарной паузы в секторе Газа, если она не подразумевает освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС.