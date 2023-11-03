CNN: число доставленных в Египет раненых палестинцев достигло 63

По информации египетского чиновника, которую приводит телеканал, 3 ноября через КПП "Рафах" в Египет въехали 15 раненых палестинцев

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Общее число раненых палестинцев, отправленных на лечение в Египет, достигло 63. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации египетского чиновника, которую приводит телеканал, в пятницу через КПП "Рафах" в Египет въехали 15 раненых палестинцев. Чиновник отметил, что они будут отправлены в больницы страны для лечения. Общее же число доставленных в Египет раненых палестинцев достигло 63, сообщает CNN.

Ранее в госпиталь египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, из сектора Газа были доставлены не менее 35 раненых палестинцев. Согласно заявлению губернатора провинции Северный Синай Мухаммеда Шуша, в регионе подготовлено 300 стационарных коек в госпиталях для приема раненых из Газы. По его словам, при необходимости число мест в медучреждениях провинции может быть увеличено вдвое.

Прибывшие из сектора Газа раненые транспортируются в специально подготовленный госпиталь в городе Шейх-Зувейд, расположенный приблизительно в 15 км от Рафаха, и в госпиталь Эль-Ариша. В зависимости от серьезности ранений жители анклава, доставленные из Газы, могут быть переправлены в больницы города Исмаилия или Каира.