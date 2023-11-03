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обновлено 3 ноября, 07:04
Палестино-израильский конфликт

ВМС Израиля нанесли удары по зданиям в секторе Газа, откуда велся огонь по солдатам

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. ВМС Израиля в ночь на 3 ноября нанесли удары по пусковым площадкам для противотанковых ракет, а также по зданиям в секторе Газа, откуда велся огонь по солдатам. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

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"Ночью истребители ЦАХАЛа наносили удары по террористической инфраструктуре и уничтожили ряд террористов ХАМАС. Параллельно израильские военно-морские силы под руководством сухопутных войск нанесли удары по ряду зданий, из которых велся огонь по солдатам, а также по пусковым площадкам для противотанковых ракет", - говорится в заявлении пресс-службы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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