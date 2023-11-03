В ходе рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев в Дженине убили одного человека

Еще двое были ранены

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Один человек был убит и двое ранены в ходе столкновений израильских военных с боевиками во время рейда в лагерь беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом информировал израильский новостной портал Ynet.

Израильские силы безопасности вступили в столкновения с боевиками во время проверки в четверг поздно вечером лагеря беженцев в Дженине, чтобы изъять оружие и взрывчатые вещества и арестовать подозреваемых в терроризме, сообщает портал. Позднее представители палестинской сферы здравоохранения сообщили, что в ходе боевых действий по меньшей мере один человек был убит и еще двое получили ранения.