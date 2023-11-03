Блинкен: США предложили Израилю шаги по минимизации жертв среди мирных палестинцев

Как заявил госсекретарь США, американская администрация считает, что надо "делать больше" для защиты палестинского населения в секторе Газа, иначе у Израиля не будет партнера для мира

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. США предложили Израилю "конкретные шаги", направленные на минимизацию жертв среди мирных палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Тель-Авиве.

"Мы дали Израилю совет, который могли бы предложить только лучшие друзья, по поводу того, как минимизировать жертвы среди гражданских, все еще достигая целей по обнаружению и уничтожению террористов ХАМАС и их инфраструктуры, созданной для насилия. Сегодня я обсудил с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками конкретные шаги, чтобы этого достигнуть", - сказал Блинкен.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена считает, что необходимо "делать больше" для защиты палестинского населения в секторе Газа, иначе у Израиля не будет партнера для мира. "Мы должны делать больше для защиты палестинского мирного населения. Мы ясно дали понять, что для Израиля, который проводит кампанию по нанесению поражения ХАМАС, важно, каким образом он это делает. Это важно, потому что это правильно и законно. Это важно, потому что неспособность сделать это играет на руку ХАМАС и другим террористическим группировкам: не будет партнеров для мира, если они будут поглощены гуманитарной катастрофой <...>", - сказал глава американкой дипломатии.

Госсекретарь отметил, что американский президент постоянно подчеркивает необходимость того, чтобы Израиль действовал в соответствии с нормами международного гуманитарного права. "Я также подчеркиваю, что защита гражданского населения должна иметь место не только в Газе, но и на Западном берегу, где подстрекательство и экстремистское насилие в отношении палестинцев должны быть прекращены, а виновные привлечены к ответственности", - добавил Блинкен.

Два государства

Двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта станет единственным гарантом безопасности Израиля и реализации законного права палестинцев, заявил госсекретарь США.

"США продолжают верить, что лучший возможный путь, единственный путь, - это двухгосударственное решение. Это единственный гарант безопасности еврейского и демократического Государства Израиль, единственный гарант реализации законного права палестинцев на жизнь в собственном государстве с равными мерами безопасности, свободы, возможностей и достоинства", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что создание двух государств станет "единственным путем, который завершит цикл насилия раз и навсегда". "Именно сейчас, в самые сложные моменты, мы должны вести самую упорную борьбу за сохранение пути стабильности, безопасности, возможности процветания и мира. Не завтра, не после войны, а сегодня", - подытожил чиновник.

Второй фронт

По словам Блинкена, США сделают шаги, необходимые для предотвращения открытия противниками Израиля, в том числе "Хезболлах", второго фронта.

Вашингтон не допустит этого, заявил госсекретарь США. "Мы сохраняем абсолютную решимость в этих усилиях. Не буду углубляться в гипотетические версии, скажу лишь, что мы привержены сдерживанию агрессии с любой стороны и предпримем необходимые шаги, чтобы справиться с ней", - добавил госсекретарь.

Он напомнил, что США сразу после обострения палестино-израильского конфликта "решительно заявили, что намерены не допустить открытия второго или третьего фронта". "И мы подкрепили эти слова не только работой, которую мы проделали со многими партнерами в регионе, чтобы усилить это послание, но и реальными делами, включая развертывание в регионе двух авианосных ударных групп", - добавил госсекретарь. Он напомнил, что ВС США сбивали запущенные из Йемена в сторону Израиля ракеты.

В свою очередь в Белом доме американский президент Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов, "сможет ли он сдержать более масштабную войну" на Ближнем Востоке.

Продолжение обсуждений

Обсуждение вариантов управления сектором Газа продолжается, Израиль не может брать на себя контроль над анклавом, считает Блинкен.

"Возвращения к статус-кво по состоянию на период до 7 октября быть не может", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя военные операции Израиля в секторе Газа.

"Это означает следующее: идея, заключающаяся в том, что [радикальное палестинское движение] ХАМАС останется ответственным за управление <...>, является неприемлемой. <...> Мы также знаем, что Израиль не может вновь взять на себя контроль и ответственность за Газу. И важно отметить, что Израиль ясно дал понять: у него нет намерения и желания поступать таким образом. Таким образом, в рамках этих параметров мы ведем обсуждения и будем их продолжать вести с партнерами в регионе и далеко за его пределами - насчет того, что должно последовать за поражением ХАМАС. Есть ряд возможностей, комбинаций. Однако преждевременно вдаваться в какие бы то ни было детали этого", - заявил Блинкен.