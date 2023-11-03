"Хезболлах" заявила об опасении Израиля начинать крупную операцию в Газе из-за потерь

Тель-Авив "терпит неудачу за неудачей", считает лидер ливанской партии шейх Хасан Насрулла

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильская армия, которая обладает самыми современными самолетами и ракетами, не может добиться успеха в сражении с бойцами палестинского сопротивления в секторе Газа.

Об этом заявил лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Он выступил с телеобращением к участникам массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят израильским войскам на юге Ливана.

"Израильский враг опасается начинать крупную наземную операцию в Газе из-за возможных больших потерь, он напуган, беспомощен и терпит неудачу за неудачей", - подчеркнул Насрулла. Он выразил уверенность в том, что бойцы палестинского движения ХАМАС и их союзники одержат победу над армией Израиля.