Блинкен встретится с премьером и президентом Израиля

Стороны обсудят гуманитарные вопросы и палестино-израильский конфликт

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу прибыл в Израиль, где намерен встретиться с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом. Стороны обсудят гуманитарные вопросы и палестино-израильский конфликт.

"Вернулся в Израиль, где проведу встречи с Нетаньяху, президентом Герцогом и другими руководителями. Мы обсудим право Израиля на самооборону и нашу работу по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа", - написал шеф американской дипломатии в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее СМИ, в том числе The New York Times и The Washington Post, сообщили, что Блинкен в ходе визита в Израиль призовет власти страны объявить "гуманитарные паузы". По словам собеседников журналистов в американской администрации, такие паузы нужны для "облегчения поставок помощи и освобождения заложников".

Блинкен в четверг отправился в турне, в рамках которого он посетит Израиль, а также Индию, Иорданию, Республику Корея и Японию.