Израильская артиллерия наносит удары по семи поселкам на юге Ливана

По словам источника, удары наносятся по населенным пунктам Тейр-Харф, Аит-эш-Шааб, Джиббин, Рамие, Эль-Кузах, Эн-Накура и Альма-эш-Шааб

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по пограничным районам Ливана в ответ на атаки бойцов вооруженного крыла "Хезболлах". Как сообщил ТАСС источник в муниципалитете города Марджаюн, удары наносятся по населенным пунктам Тейр-Харф, Аит-эш-Шааб, Джиббин, Рамие, Эль-Кузах, Эн-Накура и Альма-эш-Шааб.

"Снаряды падают поблизости от жилых домов, но сведений о пострадавших нет, - сказал собеседник. - В небе постоянно барражируют израильские беспилотные летательные аппараты и истребители".

По его словам, в четверг после израильских обстрелов и авианалетов не менее 10 тыс. жителей покинуло опасную зону и переместилось в Тир. "Таким образом, число беженцев с 8 октября увеличилось до 30 тыс.", - отметил он.

По данным Ливанского общества Красного Креста, в четверг на юге страны погибли пятеро мирных граждан и трое получили ранения.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб в своем заявлении в пятницу, распространенном в телеграм-канале, осудил непропорциональное применение силы израильскими войсками. "Члены правительства Израиля угрожают вернуть нашу страну в каменный век, - подчеркнул он. - Почему международное сообщество не реагирует на такие выпады в адрес Ливана?".

И.о. министра сельского хозяйства республики Аббас аль-Хадж Хасан сообщил газете L'Orient-Le Jour, что применение израильской армией запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов нанесло ущерб аграрному сектору. "В результате вспыхнувших пожаров в южных районах уничтожено за последние дни 40 тыс. оливковых деревьев", - отметил он.