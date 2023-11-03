3 ноября, 06:42,
обновлено 3 ноября, 07:00
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о ликвидации командира батальона ХАМАС "Сабра Тель аль-Хава"

EPA-EFE/ MOHAMMED SABER
© EPA-EFE/ MOHAMMED SABER

Мустафа Далул принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против подразделений ЦАХАЛа в секторе Газа, указала армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа командира батальона ХАМАС "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Истребители ЦАХАЛа, действуя на основании точных разведданных, убили командира батальона "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула, который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против подразделений ЦАХАЛа в секторе Газа", - говорится в заявлении пресс-службы.

"В последние годы Далул занимал ряд должностей в батальоне и бригаде ХАМАС в городе Газа", - добавили израильские военные. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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