3 ноября, 13:41,
обновлено 3 ноября, 14:19
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил о необходимости увеличить поток помощи в сектор Газа

Госсекретарь США отметил, что обсудил этот вопрос израильскими лидерами

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Поток гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам сектора Газа необходимо немедленно и существенно увеличить, США обсудили с Израилем осязаемые меры в этом направлении. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с официальным визитом в Тель-Авиве.

"Нам необходимо существенно и немедленно увеличить стабильный поток гуманитарной помощи в Газу и вывести американских граждан и других иностранных граждан из Газы", - сказал Блинкен.

"Я говорил с израильскими лидерами об осязаемых шагах, которые могут быть предприняты для расширения стабильных поставок продовольствия, воды, медикаментов, топлива и других предметов первой необходимости при одновременном принятии мер по предотвращению их перенаправления [палестинской радикальной группировке] ХАМАС и другим террористическим группировкам", - добавил госсекретарь. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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